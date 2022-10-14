Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доказали свою боевую эффективность и необходимо обеспечить их массовое поступление в зону проведения спецоперации, заявил 14 октября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Беспилотник «Орлан-10» Андрей Русов

Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия по производству БПЛА «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге.

По его мнению, в России должен быть налажен крупносерийный выпуск беспилотников.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Кроме того, он сообщил, что в рамках его визита в Санкт-Петербург прошла контрольная проверка поставок беспилотников «Орлан» по гособоронзаказу.

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