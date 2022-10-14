Владимир, 14 октября 2022, 16:57 — REGNUM Единовременную региональную выплату решено установить для жителей Владимирской области, участвующих в СВО составе добровольческих отрядов. Об этом 14 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.
Соответствующий указ уже подписан. Добровольцам-участникам СВО, также как и мобилизованным гражданам, региональные власти выплатят по 100 тысяч рублей.
Областной департамент соцзащиты перечислит средства на карты добровольцев, как только из военкоматов будут получены списки претендентов на выплаты.
Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти посодействовали отправке в зону СВО хирурга, которому в военкомате отказали из-за брони работодателя.