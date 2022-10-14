Владимир, 14 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Единовременную региональную выплату решено установить для жителей Владимирской области, участвующих в СВО составе добровольческих отрядов. Об этом 14 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Соответствующий указ уже подписан. Добровольцам-участникам СВО, также как и мобилизованным гражданам, региональные власти выплатят по 100 тысяч рублей.

«Кроме того, мы теперь распространим выплаты на больший период. Их смогут получить добровольцы и воины, заключившие контракт не с 1 июля, как было, а с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Вы в числе первых и по зову сердца пошли защищать Родину. Настоящие мужчины и патриоты. Долг родной области — позаботиться о вас», — заявил глава региона.

Областной департамент соцзащиты перечислит средства на карты добровольцев, как только из военкоматов будут получены списки претендентов на выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти посодействовали отправке в зону СВО хирурга, которому в военкомате отказали из-за брони работодателя.