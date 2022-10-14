Вашингтон, 14 октября 2022, 16:57 — REGNUM Санкции Запада существенно обезоружили российскую армию, заявил заместитель американского министра финансов Уолли Адейомо.
По словам американского чиновника, ВПК России «оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование» для проведения спецоперации на территории б. УССР.
«Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», – цитируют Адейомо РИА Новости.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: массированные удары по территории б. УССР пока не нужны