Москва, , 16:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял личное участие в организации обмена пленными между Россией и киевским режимом, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

Встреча Путина и Эрдогана Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом российский лидер выразил благодарность своему турецкому коллеге.

«Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами: он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть. Так что мы ему за это тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, он отметил активное участие Эрдогана в организации вывоза зерна с территории бывшей УССР, хотя в результате это зерно попадает в беднейшие страны в минимальном объеме.

«Генеральный секретарь ООН должен над этим работать. Я знаю, что он работает, но не все у него тоже получается», — добавил российский лидер.

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