Париж, , 16:54 — REGNUM Президент Франции — соучастник множества военных преступлений, которые совершает киевская хунта, не надо марать руки, здороваясь с ним, и осквернять свой слух его болтовнёй, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее президент России Владимир Путин назвал не соответствующими действительности, некорректными и неприемлемыми заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы несет ответственность за обострение карабахского конфликта.

« Уже давно призываю к тому, чтобы Владимир Владимирович Путин прекратил общение с Эммануэлем Макроном. Макрон России в качестве следующего президента Франции не нужен. Эта его выходка лишь укрепляет меня в данной мысли.

В мире должны знать, что лидер России неуважительного отношения к себе, то есть одновременно и к избравшим и поддерживающим его гражданам, и, тем более, попыток давления на себя не прощает. Это, кстати говоря, должно касаться любого руководителя Франции или любой другой страны.