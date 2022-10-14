Париж, 14 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Президент Франции — соучастник множества военных преступлений, которые совершает киевская хунта, не надо марать руки, здороваясь с ним, и осквернять свой слух его болтовнёй, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Ранее президент России Владимир Путин назвал не соответствующими действительности, некорректными и неприемлемыми заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы несет ответственность за обострение карабахского конфликта.

«Уже давно призываю к тому, чтобы Владимир Владимирович Путин прекратил общение с Эммануэлем Макроном. Макрон России в качестве следующего президента Франции не нужен. Эта его выходка лишь укрепляет меня в данной мысли.

В мире должны знать, что лидер России неуважительного отношения к себе, то есть одновременно и к избравшим и поддерживающим его гражданам, и тем более попыток давления на себя не прощает. Это, кстати говоря, должно касаться любого руководителя Франции или любой другой страны.

Непосредственно по Макрону следует добавить, что он лично вместе со своим предшественником Олландом несёт прямую ответственность за ту трагедию, которая сейчас разворачивается на территории бывшей УССР. В их и Ангелы Меркель силах было призвать тогда ещё только начавший фашиствовать киевский режим к порядку, тем самым предотвратив его полную нацификацию, но они не пожелали этого сделать. По сути дела, нынешний президент Франции — соучастник множественных военных преступлений, которые совершает киевская хунта. Не надо марать руки, здороваясь с ним, и осквернять свой слух его болтовнёй», — отметил Михаил Демурин.