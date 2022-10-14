Вашингтон, 14 октября 2022, 17:03 — REGNUM Рынок акций США может упасть еще на 20–30% в условиях жесткой рецессии, сообщает 14 октября Bloomberg со ссылкой на главу одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймона.

Джейми Даймон
Джейми Даймон
Steve Jurvetson

Экономист предупредил, что процентные ставки в США вырастут сильнее, чем предполагалось ранее. Отмечается, что ФРС придется поднять ставки выше ожиданий экономистов из-за разгона инфляции.

«Я не знаю, может ли экономика выйти из этого положения без проблем. Я так не думаю, но это не исключено», — заявил глава JPMorgan во время конференции в Вашингтоне.

Напомним, что ранее Даймон предупредил, что США и мировая экономика могут столкнуться с рецессией уже через полгода. Бешеная инфляция, значительное повышение процентных ставок, киевский конфликт и непредсказуемые последствия политики федеральной резервной системы, — вот лишь несколько индикаторов потенциальной рецессии, указал Даймон.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в США ожидаются самые низкие с 2015 года показатели праздничных онлайн-продаж, так как американцы страдают из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок.

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