Вашингтон, 14 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Рынок акций США может упасть еще на 20–30% в условиях жесткой рецессии, сообщает 14 октября Bloomberg со ссылкой на главу одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймона.

Steve Jurvetson Джейми Даймон

Экономист предупредил, что процентные ставки в США вырастут сильнее, чем предполагалось ранее. Отмечается, что ФРС придется поднять ставки выше ожиданий экономистов из-за разгона инфляции.

«Я не знаю, может ли экономика выйти из этого положения без проблем. Я так не думаю, но это не исключено», — заявил глава JPMorgan во время конференции в Вашингтоне.

Напомним, что ранее Даймон предупредил, что США и мировая экономика могут столкнуться с рецессией уже через полгода. Бешеная инфляция, значительное повышение процентных ставок, киевский конфликт и непредсказуемые последствия политики федеральной резервной системы, — вот лишь несколько индикаторов потенциальной рецессии, указал Даймон.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в США ожидаются самые низкие с 2015 года показатели праздничных онлайн-продаж, так как американцы страдают из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок.