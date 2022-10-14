Бишкек, , 16:52 — REGNUM Концерн «Россети» и госкомпания «Национальная электрическая сеть Киргизии» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Соответствующий договор подписали главы компаний Андрей Рюмин и Алтынбек Рысбеков на полях форума «Российская энергетическая неделя — 2022» в Москве.

Россети

Документ предусматривает возможность реализации совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, взаимодействие при разработке схем и программ развития электроэнергетических систем Киргизии.

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Компании планируют наладить обмен опытом в сфере проектирования и строительства энергообъектов и цифровой трансформации электросетевого комплекса, а также организовать подготовку специалистов для энергетического сектора.

«Это первое соглашение такого масштаба, заключенное электросетевыми компаниями России и Киргизии. Оно создает условия для кооперации по наиболее актуальным направлениям, включая разработку и применение инновационных технологий, электротехнического оборудования и материалов, сертификацию и испытания», — отметил Рюмин.

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