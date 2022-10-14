Женщин в России не будут призывать в рамках частичной мобилизации
Москва, 14 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в ВС РФ, призыв женщин не осуществляется. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мобилизация
Отмечается, что такой призыв также не планируется в будущем.
В ведомстве подчеркнули, что это правило касается всех «без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств».