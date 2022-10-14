Анкара, , 20:40 — REGNUM Турция может стать не только российским, но также азербайджанским, иранским, а в перспективе и туркменским газовым хабом. Об этом 13 октября написал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько в своём телеграм-канале «Пинта разума».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эксперта, Анкара активно пытается завязать на себя все потоки трубопроводного природного газа, предназначенного на экспорт в Европейский союз.

«Такой проект имеет шансы на успех хотя бы потому, что Турция — куда более суверенная держава, чем Германия. Поэтому давление США на неё не будет таким эффективным. Другое дело, захочет ли Евросоюз получать тот же российский газ через Турцию? Ведь у ЕС с Анкарой очень сложные отношения и отдавать турецкой стороне такой рычаг влияния Брюссель может не захотеть», — подчеркнул он.

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Ещё одним фактором, который, как считает Пилько, будет играть против проекта турецкого газового хаба, является нежелание США терять своё влияние в регионе.

«Возможно, на Турцию давить Вашингтон и не сможет, но вот Европу сможет убедить отказаться от сотрудничества с Анкарой. Хотя тут всё зависит от того, что будет с Европой этой зимой. В условиях социально-экономического кризиса, в зависимости от его остроты, американцев могут попросить угомониться», — подчеркнул он.

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Подводя итог, глава Евразийского коммуникационного центра выразил мнение, что проект превращения Турции в газовый хаб представляет определённый интерес, но без сложностей при его реализации обойтись не удастся.

«Однако, главное, что должна сделать Москва до его реализации — учесть собственные интересы. В случае с Германией это получилось не очень. Важно, чтобы с Турцией было по-другому», — резюмировал Алексей Пилько.

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