Минск, , 22:06 — REGNUM То, что против Белоруссии Западом предпринимаются различного рода провокации и диверсии с целью отрыва её от России, ни для кого не является секретом. Поэтому нет ничего экстраординарного в том, что белорусские власти решили ввести режим повышенной террористической опасности в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил белорусский философ Лев Криштапович.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Лев Криштапович «Надо не только видеть угрозы, но и эффективно им противодействовать. Другими словами, задача политиков — уметь предвидеть угрозы, пока они не пришли, а задача военных — уметь справляться с угрозами, когда они пришли в страну. Введение режим повышенной террористической опасности в Белоруссии как раз опирается на эти постулаты национальной безопасности».

«Здесь важно выяснить вопрос: какова на сегодня главная опасность для Белоруссии? Это развязанная Западом информационная война против нашего народа. В чём отличие информационной войны от обычной войны? В том, что информационная война ведётся до начала обычной войны, во время обычной войны и после завершения обычной войны. Вот это и необходимо учитывать при введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии. То есть учитывать, что Запад не прекратит информационной войны и после завершения этого режима», — считает философ.

«Надо понимать, что победить в информационной войне невозможно до тех пор, пока мы не признаем, что западная олигархия и военщина защищают не территориальную целостность и независимость постсоветских образований, а озабочены сохранением своего доминирования на постсоветском пространстве, чтобы и дальше продолжать грабить наши народы, как они всегда и делали в своей истории. Об этом совершенно справедливо сказал президент России Владимир Путин на Астанинском форуме по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Применительно к Белоруссии это означает, что победить в информационной войне мы сможем лишь тогда, когда откажемся от химеры «независимости» и лицемерного нейтралитета по отношению к национально-освободительной операции российской армии [на территории б. УССР] и наконец-то завершим строительство Союзного государства Белоруссии и России как полноценного субъекта многополярного мира», — убеждён Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября заявил, что из-за обострения ситуации по периметру границ в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности.

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