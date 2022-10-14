Вашингтон, 14 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует договориться с Саудовской Аравией о переговорах в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, сообщают 14 октября местные СМИ.

(сс)Saeima Джо Байден

Глава Белого дома не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов, однако выразил надежду на то, что переговоры вскоре состоятся.

При этом ранее Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

Напомним, что решение Саудовской Аравии присоединиться к своим партнерам и сократить добычу нефти на 2 млн б/с стало поражением для администрации президента США Джо Байдена, которая усердно пыталась переманить на свою сторону страну Среднего Востока на фоне введения антироссийских санкций и последовавшего за ними повышения цен на бензин.