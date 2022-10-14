Ханты-Мансийск, 14 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Югре волк за день напал на трёх нефтяников. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

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Волк напал 6 октября на двух сотрудников ООО «РН-Бурение» на Приразломном месторождении. Причём при попытке оторвать зверя от людей, волк проявил бесстрашие. Вечером этого же дня ещё один нефтяник пострадал от нападения лесного хищника.

Охотники, получив разрешение на ликвидацию зверя от департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, пристрелили волка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане этим летом волк напал на малолетних детей, один ребенок погиб, другой был ранен и госпитализирован.