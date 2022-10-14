Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Екатеринбурге загорелось помещение ангара. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Пожар Dave Hogg

Информация о возгорании ангара с пластиком на улице Аппаратной поступила огнеборцам в 16:52 (14:52 мск). Для тушения пожара привлекли 87 огнеборцов и 24 единицы пожарной техники. К 16:21 произошло обрушение кровли помещения, а площадь пожара возросла с 800 до 2500 квадратных метров.

Для руководства тушения пожара на место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. К месту пожара также следуют социалисты Роспотребнадзора. Они проверят качество атмосферного воздуха.