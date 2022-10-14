Москва, , 16:42 — REGNUM Частичная мобилизация военнослужащих запаса завершится через две недели, заявил 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Такое заявление он сделал, комментируя слова президента России Владимира Путина о сроках частичной мобилизации.

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 14 октября на пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин объявил об окончании мероприятий частичной мобилизации в РФ к концу текущего месяца.

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