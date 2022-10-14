Астана, 14 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В случае вручения повесток на улицах нужно обращаться в прокуратуру, а не прятаться, сообщил 14 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Дмитрий Песков «Не надо «бояться ходить по Москве». Надо задать вопрос Генпрокуратуре».

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства поручил надзорному ведомству «сопровождать все мобилизационные мероприятия», так что за соблюдение законности отвечает «именно прокуратура».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации начали раздавать повестки на улицах.