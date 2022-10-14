Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Владимир Зеленский начинает чрезвычайно забываться, требуя у США неимоверных подачек в тот самый момент, когда экономика Штатов находится в критической ситуации, заявил 14 октября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время своего выпуска ведущий раскритиковал главу киевского режима за бесконечные обращения к Белому дому с требованиями о выделении новых миллиардов.

«Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации в его стране? У нас самих критическая ситуация. Приятель, ты кто вообще такой? Мы ничего не должны этому парню. Ни-че-го. Удачи, дружище!» — возмутился Карлсон и добавил, что Зеленский пытается вовлечь в ядерную войну весь Запад.

«Гуманитарная помощь? Вы смотрели на эти отчеты? Да это настоящее военное спонсирование!» — также указал Карлсон.

Это заявление американский ведущий сделал в ответ на так называемый «рождественский список» Зеленского, в котором он попросил США выделить $38 млрд на покрытие дефицита бюджета киевского режима на 2023 год, $17 млрд — на восстановление критически важной инфраструктуры, $2 млрд — на восстановление электроэнергетической инфраструктуры и расширение экспорта в Европу, а также предоставить кредиты для закупки энергоносителей для обеспечения наступающего отопительного сезона.

Напомним, Всемирный банк готовится выделить киевскому режиму до конца октября еще $530 миллионов. При этом финансирование обеспечивается гарантиями Великобритании и Дании, в результате чего общая сумма выплат банка Киеву достигнет примерно $11 миллиардов.

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