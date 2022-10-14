Ярославль, 14 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд Ярославской области отказал в удовлетворении иска мобилизованному. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд

Заседание прошло 14 октября. Мужчина просил признать решение рыбинского военкомата о его призыве, а также решение военно-врачебной комиссии о его признании годным к несению военной службы, незаконным, однако суд не стал удовлетворять иск.

Пока детали иска неизвестны.