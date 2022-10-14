Канберра, 14 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Клиенты оператора Optus, у которых были раскрыты их текущие паспорта в результате масштабной хакерской атаки, более не смогут использовать паспорт для подтверждения своей личности на веб-ресурсах, используемых государственными ведомствами Австралии. Об этом написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Министерство внутренних дел подтвердило сообщения клиентов, номера паспортов которых были раскрыты в результате взлома данных Optus, о том, что они не смогут использовать паспорт для авторизации в государственных учреждениях.

Более того, жертвы хакеров теперь не могут авторизоваться в банках и других компаниях, которые используют онлайн-службу проверки документов.

В отделе критической инфраструктуры и безопасности МВД Австралии объяснили, что после взлома Optus был создан «Реестр защиты учетных данных», чтобы предотвратить мошенническое использование скомпрометированных личных данных людей, но он также не позволяет законным владельцам использовать эти документы.