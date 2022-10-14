Белгород, , 16:36 — REGNUM Состояние подвалов на случай использования их как убежищ поручил проверить ответственным лицам на заседании оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Бомбоубежище Дарья Драй © ИА REGNUM

Власти подготовят ряд информационных материалов на тему как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также правила оказания первой медицинской помощи. Такие памятки будут распространять на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях, через средства массовой информации и в Сети.

Кроме того, глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному там размещению жителей в случае «массированных ракетных ударов со стороны б. УССР».

«Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени. А наша задача подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы. Работа по их распространению должна быть системной, и это — ответственность каждого из нас» — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по наведению порядка в подвалах началась ещё весной 2022 года с привлечением управляющих компаний. Ключи от таких помещений хранятся в УК и у ответственных жильцов МКД.