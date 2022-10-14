Париж, 14 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Беспокойство со стороны французских атомных электростанций продолжает расти, передает BFM TV.

Chuansong.me Атомный реактор

Операции по техническому обслуживанию реактора, которые имеют решающее значение для перезапуска перед началом зимы, снова откладываются из-за забастовок.

Работы задерживаются на девяти реакторах, расположенных во Франции. Движение, начавшееся две недели назад, касается трех реакторов завода Cruas (Ардеш), двух реакторов завода Tricastin (Дром), двух реакторов завода Cattenom (Мозель), одного реактора завода Bugey (Ain) и реактора от Gravelines (Нор).

Министр по вопросам энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше надеется, что ситуация успокоится. 25 ядерных реакторов до сих пор остановлены, 15 реакторов подлежат ремонту швов, пораженных коррозией.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что видит «признаки улучшения» в распределении топлива, в то время как бастующие сотрудники TotalEnergies решили 14 октября продолжить забастовку.