Стокгольм, , 16:45 — REGNUM Сегодня, 14 октября, лидер Умеренных Ульф Кристерссон был официально выдвинут тальманом риксдага Андреасом Норленом на пост 35-го премьер-министра Королевства Швеция. Об этом сообщили шведские СМИ.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование по избранию Кристерссона состоится в риксдаге 17 октября. За него должны проголосовать 176 депутатов, входящих в четыре партии, которые заключили Соглашение Тидё.

Соглашение Тидё (названное в честь замка, где был подписан документ) предусматривает политику правого правительства Швеции, состоящего из Умеренных, Христианских демократов и Либералов, на ближайшие четыре года. Свою подпись под ним поставили и Шведские демократы, которые не входят в правительство.

Напомним, что в здании канцелярии правительства Швеции будут выделены специальные помещения для размещения там партканцелярии Шведских демократов, которые будут «тесным образом» согласовывать политику ближайших месяцев и лет.

Справочно: лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон уходит с поста премьер-министра и будет возглавлять красно-зеленую коалицию, куда входят ее собственная партия, Зеленые и Левые. Официально единственной партией, которая не присоединилась ни к оппозиционному левому, ни к правительственному правому блоку, являются Центристы.

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