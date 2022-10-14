Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Два скоростных трамвая «Чижик», перевозящих пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, столкнулись на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников. Об этом сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Транспортной концессионной компании» (ТКК), являющейся оператором трамвайной сети «Чижик».

Дарья Драй ИА REGNUM Скоростной трамвай «Чижик» в Петербурге

По предварительным данным, ДТП произошло в 15:07 мск 14 октября.

«В 15:46 мск движение восстановлено. Пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ТКК.

Напомним, «Чижик» — первый проект комплексной реконструкции трамвайного движения, осуществленный в Петербурге на принципах государственно-частного партнерства.