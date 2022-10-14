Волгоград, 14 октября 2022, 16:39 — REGNUM В Волгограде ликвидируют региональный центр научно-технической информации и уничтожают огромное книгохранилище, расположенное у подножия Мамаева кургана, сообщает 14 октября портал V1. RU со ссылкой на местных жителей.
По данным портала, рядовые волгоградцы пытаются спасти хотя бы часть фондов научной библиотеки, которые содержат уникальные книги и архивные кинопленки.
Местные жители сообщают, что новые владельцы здания Центра грузовиками вывозят книги для сожжения на городской свалке.
«Сейчас сообщают, что пять грузовиков с книгами уже вывозят на городскую свалку. Даже не в макулатуру, а в печь! Кто может забрать? Куда деть? Административное здание выкупили москвичи и не хотят даже заморачиваться с вывозом на макулатуру, не то что сохранять. Всё везут на свалку», — цитирует портал сообщения волгоградцев.
Информация уточняется.
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