Волгоград, 14 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Волгограде ликвидируют региональный центр научно-технической информации и уничтожают огромное книгохранилище, расположенное у подножия Мамаева кургана, сообщает 14 октября портал V1. RU со ссылкой на местных жителей.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

По данным портала, рядовые волгоградцы пытаются спасти хотя бы часть фондов научной библиотеки, которые содержат уникальные книги и архивные кинопленки.

Местные жители сообщают, что новые владельцы здания Центра грузовиками вывозят книги для сожжения на городской свалке.

«Сейчас сообщают, что пять грузовиков с книгами уже вывозят на городскую свалку. Даже не в макулатуру, а в печь! Кто может забрать? Куда деть? Административное здание выкупили москвичи и не хотят даже заморачиваться с вывозом на макулатуру, не то что сохранять. Всё везут на свалку», — цитирует портал сообщения волгоградцев.

Информация уточняется.