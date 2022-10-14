Ереван, , 16:30 — REGNUM Глава МЧС Армении Армен Памбухчян и директор Спасательной службы республики Армен Гаспарян провели, как проходят работы по обустройству бомбоубежищ. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба МЧС.

Бомбоубежище Дарья Драй © ИА REGNUM

«Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Армена Памбухчяна в убежищах, находящихся в ведении ведомства, проводятся работы по расчистке и обустройству», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава МЧС заявил, что данный вопрос находится в центре его внимания. Он требует регулярно докладывать ему о том, как идут работы.