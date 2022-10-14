Москва, 14 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. На фоне энергетического кризиса международным компаниям выгоднее работать в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Немецкие компании, осуществляющие производство с высокой долей энергозатрат, например, в области развития высокотехнологичных секторов, могут создавать дочерние общества на территориях специальных административных районов в России», — отметил Гаврилов.

Он обратил внимание на то, что в стране — комфортные условия в сфере налогообложения, дешевле энергоресурсы, стабильность в экономике и гарантированный спрос, «который во многом формируется при участии государства».

Цены на энергоносители в Европе зашкаливают. Многие крупные предприятия вынуждены закрывать свои заводы из-за нерентабельности. Отдельные компании переносят свои мощности в США и Китай на фоне более устойчивой ситуации с ценами на сырье.

Ранее Госдума приняла закон о налогообложении компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область).

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