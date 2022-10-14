Чебоксары, 14 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев посетил Ульяновскую область, где встретился с мобилизованными земляками и ознакомился с условиями проживания, питания и подготовки. По старинной традиции военнослужащим подарили вышитые женщинами Чувашии платочки, а также набор необходимых вещей, сообщает 14 октября пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Мы здесь для того, чтобы решить очень важную задачу, которая лежит в плоскости глобального характера. Мы воюем с фашизмом на территории [бывш. УССР], который фактически ничего общего не имеет с народом этой республики», — добавил глава Чувашии.

По словам Николаева, странам-носителям фашисткой идеологии Россия никогда не была нужна, поэтому они готовы ее растоптать в любое время. Сегодня Европа практически разрушена США. В ближайшие несколько месяцев станет ясно, с какими серьезными проблемами сталкивается Европа.

Обращаясь к военнослужащим, глава Чувашии выразил признательность за их активную гражданскую позицию. После общения с командованием Николаев выразил восхищение отношением солдат к службе, к желанию добиться результата в установленные сроки.

«Мы с вами знаем слова великого полководца Суворова: «Тяжело в учении — легко в бою». Поэтому важна отработка приемов ведения боевой тактики», — напутствовал мобилизованных Олег Николаев.

Чувашским призывникам и добровольцам глава республики пообещал поддержать их семьи во всех вопросах. Все решения приняты и будут четко выполняться, заключил Николаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из Чувашии для прохождения воинской службы к местам назначения отправились офицеры. Проводы проходили с исполнением народных чувашских песен.

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