Тбилиси, 14 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Нельзя, чтобы только технический персонал нёс ответственность за гибель 13 девочки от удара током в парке Ваке в Тбилиси. Об этом 13 октября заявил журналистам депутат парламента Грузии от партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

Каха Каладзе

Он прокомментировал заявление мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, что тот готов понести уголовную ответственность, если его признает виновным суд.

«Когда мэр говорит, что все хорошее в Тбилиси является его заслугой, но, если фонтан — убийца, он не определился, его ли это ответственность, это указывает на его низкую политическую ответственность», — заявил Манджгаладзе.

При этом депутат подчеркнул, что не хочет использовать случавшееся с ребёнком в политических целях.

Напомним, гибель девочки произошла 13 сентября в фонтане парка. Это произошло после долгого ремонта, в парке который курировал лично Каладзе.