Тюмень, , 16:16 — REGNUM Тюменец украл из супермаркета 35 кусков сыра, 30 шоколадных яиц с сюрпризом, шоколад и йогурты. Сумма похищенного составила шесть тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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Мужчина набрал в супермаркете две корзины продовольствия и вышел через центральный вход. Полицейские задержали 36-летнего тюменца с похищенным, когда тот пытался продать украденное на рынке.

Выяснилось, что ранее задержанный обокрал другой супермаркет на сумму 1,5 тыс. рублей. По факту краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По информации УМВД России по Тюменской области, число краж в регионе за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилось на 5,7% (с 5679 до 5355).