14 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и Анкара незамедлительно начнут работать над идеей газового хаба, которую ранее предложил президент России Владимир Путин.

Анна Царькова, , 18:28 — REGNUM Москва и Анкара незамедлительно начнут работать над идеей о газовом хабе, которую ранее предложил президент России Владимир Путин, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам турецкого лидера, он и Путин дали поручение министерствам энергетики возглавляемых ими государств найти место, на котором будет построен газовый распределительный центр.

«А затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать», — подчеркнул Эрдоган.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторым участникам обсуждения не очень понравилась идея о том, что Турция станет газовым хабом, — турецкой стороне, по их мнению, сложно доверять. Однако иные похвалили турецкое руководство за предприимчивость и указали на то, что Анкара и Москва не друзья, а партнеры и Турция, прежде всего, отстаивает свои интересы. Были и те, кто напомнил, что ранее Германия могла стать газовым хабом.

«Забавно, как Германию втаптывают в грязь. Теперь турки будут газовым хабом вместо сытой Германии», — написал Andrey.

«Да, вот это поворот! Шольц, что с лицом?» — в шутку спросил Артем М.

«Россия будет строить с Турцией газовый хаб… Европа с [киевским режимом] будут строить грустные лица», — с юмором добавила Анна М.

«Я так понимаю, в скором будущем локомотивом Европы будет Турция, а не Германия», — с сарказмом добавил Сергей Д.

«Шустрый турок, своего не упустит», — с юмором отреагировал IceBird.

«Вот кто реально понимает, что значит энергетика», — написал Artem N.

«Верить Турции, продающей «байрактары» и спускающей на воду корабли для ВМФ [киевского режима]?» — задумался один из участников обсуждения.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

«А разве есть разница, кого и как кормить? Поменяем европейцев на турок. И? Как только турки зажиреют, они начнут петь те же песни, что и немцы. Газ из России должен быть платой за лояльное отношение к России. Кто против России, тот должен покупать дорогой американский», — считает Михаил.

«Молодец Эрдоган. На всём делает бабки. И на дружбе, и на ненависти. Правда, экономически он слаб. Турция из одной дыры проваливается в другую. Советников бы ему более толковых», — отметил Loukas S.

«Турки никогда не упустят свою выгоду! И правильно! Путин прекрасно понимает, кому предложить», — отреагировала Ирина Б.

«Я не понимаю Турцию, они против признания новых территорий, но так мило Эрдоган общается с Путиным», — в недоумении Alex B.

«А чего тут понимать? Турция нам не друг и не враг… Эрдоган ведёт политику, выгодную для него. А не в поддержку кого-то», — ответил ему Алексей.

«Сейчас США туркам покажут санкции», — выразил опасение Виталий.

«А беспилотники не хотят нам предоставить? А у [киевского режима] отобрать?» — задался вопросом Алексей.

«У Эрдогана выборы. Так что всё будет сделано в рекордные сроки», — подытожила одна из участниц обсуждения.

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