Астана, 14 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. У Германии была опора, запасной вариант — «Северный поток — 2», но его взорвали террористы, заявил 14 октября журналистам российский президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Высказав предположение, что с Германией, похоже, не считаются на Западе, поскольку тогда не стали бы подрывать «Северный поток» и СП-2, Путин сказал:

«Они хоть и не работали, но это был элемент надёжности, что в крайнем случае их можно было бы включить, но теперь такой возможности нет».

По его прогнозу, вряд ли вторая магистраль СП-2 будет запущена. Добавим, что запуск СП-2 власти Германии так и не одобрили, а в ходе теракта одна из магистралей была выведена из строя, другая — не пострадала.