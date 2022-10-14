Астана, 14 октября 2022, 16:15 — REGNUM Держать линию соприкосновения с территорией б. УССР только при помощи военнослужащих по контракту невозможно. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав государств-участников первого саммита «Россия — Центральная Азия» в Астане 14 октября заявил президент России Владимир Путин, объясняя решение о частичной мобилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизационные мероприятия в России будут завершены в течение двух недель. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин. По его словам, на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. из 300 тыс. Он добавил, что в подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.
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Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.