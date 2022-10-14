Северодвинск, Архангельская область, 14 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Депутат Архангельского областного Собрания Николай Зеленовский (ЛДПР) предложил закрыть въезд в Северодвинск на время проведения спецоперации.

Фотосеверодвинска.рф Северодвинск

«Все мы живём и работаем в сердце Атомного судостроения — России! И считаем, что находимся в зоне риска террористической атаки на промышленные объекты, детские и учебные учреждения города. Поэтому, предлагаю выразить свое мнение голосованием по закрытию города на время проведения СВО», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Предложение о закрытии города поддержали уже более двух тысяч человек, около тысячи сочли меру преждевременной.

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