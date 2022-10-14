Баку, , 16:13 — REGNUM Азербайджан категорически отвергает обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Баку. Об этом говорится в обнародованном 14 октября заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство отреагировало на недавнее интервью Макрона на телеканале France 2. Он обвинил Азербайджан в агрессии.

Дипломаты отметили, что ни один президент Франции за 30 лет ни разу не обвинил Армению в «оккупации» азербайджанских земель. Его также обвинили в умалчивании о «невыполнении» Ереваном трёхстороннего договора, подписанного по итогам войны в Нагорном Карабахе 2020 года.

«Усилия Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, а также нормализовать ситуацию с соблюдением международно-правовых принципов заставляют нас пересмотреть свое отношение к посредническим усилиям этой страны ввиду односторонней позиции Франции и беспочвенных обвинений с ее стороны», — говорится в сообщении.

Напомним, Макрон также в интервью заявил, что Россия «подыгрывает» Азербайджану, чтобы ослабить Армению для дестабилизации ситуации в регионе. МИД РФ называл это попыткой вбить клин в отношения Москвы и Еревана.

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