Москва, , 16:13 — REGNUM Расстреливать офицеров, отправивших неподготовленных мобилизованных на фронт, предложил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Морозов.

Сергей Морозов Иван Шилов © ИА REGNUM

«После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять», — рассуждает Морозов в соцсети.

«Как можно так поступать с человеческими жизнями?» —возмущен парламентарий.

Таким образом Морозов отреагировал на гибель пяти резервистов из Челябинской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября Минобороны заявило, что мобилизованные граждане после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий.

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены подготовить обращения в связи с гибелью пяти мобилизованных в Челябинской области, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

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