Калуга, , 16:18 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию национального парка «Угра» состоялось 14 октября в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Парк «Угра» — один из важнейших центров восстановления популяции зубров Визит-центр национального парка «Угра»

«Особо охраняемые природные территории федерального значения всегда находятся в центре внимания органов власти, научного сообщества, экологов, общественности. Это те объекты, которые люди приезжают посещать не только из России, но и со всего мира. Вырвавшись от загазованного воздуха, люди хотят дышать полной грудью. Это возможно на территории нашей области — на берегах Угры, Жиздры, Оки», где 25 лет коллектив национального парка «Угра» работает во имя сохранения ценнейших природных и историко-культурных комплексов», — отметил Владимир Жипа.

Национальный парк «Угра» создан 10 февраля 1997 года по решению правительства России. Его общая площадь вместе с охранной зоной составляет 150 тысяч га. На территории парка обнаружено более 1100 видов растений и 300 животных, 24 из которых включены в Красную книгу России. Парк «Угра» — один из важнейших центров восстановления популяции зубров. Единая Орловско-Калужско-Брянская популяция считается самой крупной не только в России, но и в мире. Сейчас популяции зубров превысила 800 особей.

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