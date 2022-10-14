Калуга, 14 октября 2022, 16:18 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию национального парка «Угра» состоялось 14 октября в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.
Национальный парк «Угра» создан 10 февраля 1997 года по решению правительства России. Его общая площадь вместе с охранной зоной составляет 150 тысяч га. На территории парка обнаружено более 1100 видов растений и 300 животных, 24 из которых включены в Красную книгу России. Парк «Угра» — один из важнейших центров восстановления популяции зубров. Единая Орловско-Калужско-Брянская популяция считается самой крупной не только в России, но и в мире. Сейчас популяции зубров превысила 800 особей.
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