Джакарта, , 16:11 — REGNUM Банк Индонезии ожидает, что инфляция в октябре 2022 года достигнет 0,05% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост цен на топливо по-прежнему является основным фактором инфляции, сообщает Antara.

Инфляция Pixabay.com

Основными товарами, способствующими инфляции в октябре 2022 года, были бензин и транспорт. Кроме того, есть также междугородние перевозки, сигареты, сырой тофу, темпе и рис, каждый из которых способствует инфляции.

Ранее правительство повысило цену на топливо с 7 650 рупий за литр до 10 000 рупий за литр, субсидии на дизельное топливо повысили с 5 150 рупий за литр до 6 800 рупий за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезии поощряет индонезийских предпринимателей, занимающихся экспортом и импортом, использовать расчеты в местной валюте, а не в долларах.

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