Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Санкт-Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году, об этом объявили 14 октября на саммите глав государств СНГ в Астане (Казахстан).

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора Александра Беглова, стать на целый год культурной столицей не только России, но и всего Содружества независимых государств — это большая честь и большая ответственность, которую власти города принимают с радостью и гордостью. Беглов указал, что в Петербурге находится более 9 тыс. объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, имеющие мировое значение). В 1990 году исторический центр города и связанные с ним группы памятников стали первыми в России объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Наряду с промышленностью, наукой, образованием, культура — одна из основ Петербург, его краеугольных камней. Наши музеи, памятники, театры знамениты на весь мир, а красота нашего города никого и никогда не оставляла равнодушным. Мы всегда рады гостям и с радостью приветствуем новые культурные проекты», — отметил глава города и добавил, что в следующем году Петербург будет отмечать 320-летие со дня основания, поэтому статус культурной столицы в юбилейном году будет играть особую роль.

«Петербург давно носит неформальное название культурной столицы России. Теперь не только России, но и стран СНГ. Как и все петербуржцы считаю, что наш город заслужил это звание», — подытожил Александр Беглов.