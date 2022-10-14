Бишкек, 14 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Ветеринарная служба Киргизии закупила два миллиона доз ненужных вакцин против ящура, нанеся государству ущерб на сумму более 67,5 млн сомов (51,6 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

Вакцина

По версии следственных органов, сотрудники ветслужбы внесли изменения в техническую спецификацию на вакцину против ящура поливалентного типа, чтобы создать условия только для одного поставщика.

После этого они приобрели вакцину без регистрации и сертификации у аффилированной компании.

«Сертификат выдается после проведения испытаний образца продукции до начала поставки. Заявку на регистрацию препаратов и кормовых добавок должен был подать сам поставщик, но вместо него это сделали должностные лица ветеринарной службы. Эксперт вынес заключение о том, что вакцина не соответствует требованиям техрегламента», — отмечает надзорный орган.

Против сотрудников ветеринарной службы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Теперь им грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.