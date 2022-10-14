Астана, , 16:11 — REGNUM Необходимости в массированных ударах по объектам на территории б. УССР больше нет, заявил президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задач стоят, потому что из 29 объектов семь не было поражено так, как планировало Министерство обороны, но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока. Ну а там видно будет», — сказал президент России.

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