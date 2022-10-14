Астана, 14 октября 2022, 16:11 — REGNUM Необходимости в массированных ударах по объектам на территории б. УССР больше нет, заявил президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане.
«Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задач стоят, потому что из 29 объектов семь не было поражено так, как планировало Министерство обороны, но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока. Ну а там видно будет», — сказал президент России.
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