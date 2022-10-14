Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Американцы не должны вникать в проблемы Владимира Зеленского, с ним надо попрощаться в стиле: «Удачи, дружище!» Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Занавес Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Комментируя очередное выступление, в котором Зеленский выпрашивает денег у США, Карлсон возмутился: «Что? Какой-то наглый иностранец в футболке, требующий денег на покрытие своих критических экономических потребностей?»

Журналист напомнил, что у американцев тоже имеются «свои критические экономические нужды». Назвав Зеленского «троллем», Карлсон предложил ему убраться и заявил: «Мы ничего не должны этому парню».

Карлсон также пустил камушек в огород американских властей, заявив, что они подпитывают киевский режим и провоцируют «бессмысленную войну с Россией».

Добавим, что власти США не раз заявляли, что будут помогать Киеву, «сколько будет нужно».

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