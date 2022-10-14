Муром, Владимирская область, 14 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Автомобиль ГАЗ-69, переоборудованный под современные условия, купили для участников СВО ветераны военной контрразведки и управления ФСБ по войскам национальной гвардии из Мурома Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

Для эксплуатации в зоне боевых действий на ГАЗ-69 установили дизельный мотор объёмом 2,5 литра, заменили на дисковые штатные тормоза, смонтировали защитные дуги, лебёдку и другие устройства. «Внедорожник» доработали специалисты из Нижегородской области. По словам офицеров, автомобиль получился повышенной проходимости, манёвренным и лёгким в управлении.

«Всё это было сделано при содействии и активном участии администрации округа. Мы должны понимать: тогда, когда возникала в истории нашей страны сложная ситуация, необходимость, всё население отдавало свои сбережения и силы во имя Победы. Мы эту традицию продолжаем», — подчеркнул офицер запаса военной контрразведки Иван Щукин.

Автомобиль 14 октября отправили в Белгородскую область, где он встанет на вооружение объединённого управления национальной гвардии России, сообщает издание «Муром24. РФ».