Москва, 14 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В столичном парке ВДНХ в павильоне «Азербайджан» состоятся концерты певца Евгения Маргулиса и Queentet Сергея Мазаева. Информация об этом опубликована на сайте ВДНХ.

ИА REGNUM Ольга Кормухина и Евгений Маргулис

Так, выступление Queentet намечено на 15 октября 2022 года. Музыканты сыграют произведения Петра Чайковского, мировые и советские хиты, а также народные песни. Евгений Маргулис выступит перед зрителями на день позже — 16 октября. Ожидается, что бывший участник группы «Машина времени» в рамках концерта исполнит сольные композиции, выполненные в лучших традициях рок-н-ролла.

Напомним, Queentet является авторским проектом Сергея Мазаева, исполняющим классическую музыку. В проекте Мазаев солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета.