Астана, 14 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Россия не должна следовать примеру других государств, пытающихся отменить русскую культуру. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав государств-участников первого саммита «Россия — Центральная Азия» в Астане 14 октября, комментируя задержании мужчины, слушавшего музыку, распространённую на территории б. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер заявил, что все попытки западных стран «отменить» Россию, русскую культуру являются глупыми и бесперспективными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Уругвае Андрей Будаев заявил, что российская культура никуда не исчезнет, её невозможно запретить. Он напомнил, что коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить всё русское, любое культурное мероприятие, демонстрирующее отечественные достижения в области культуры, искусства, науки и спорта.

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По его словам, подобные усилия обречены на провал: «российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете».