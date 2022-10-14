Бишкек, , 16:04 — REGNUM Власти Германии выделили квоту на трудоустройство 1 000 мигрантов из Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил замдиректора информационно-консультационного центра при департаменте внешней миграции Алмаз Алыбаев.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, обязательным условием для киргизстанцев, желающих поехать работать в эту страну, является знание немецкого языка.

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Также чиновник сообщил о том, что Италия готова принять до 300 трудовых мигрантов из Киргизии.

«Наше ведомство планирует подписать договор с компанией по трудоустройству граждан на Ближнем Востоке — в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Бахрейне», — добавил Алыбаев.

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