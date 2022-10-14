Череповец, Вологодская область, , 16:02 — REGNUM Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за критику судей. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба лиги.

«Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что после матча с московским «Динамо» Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча. Это стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 спортивного регламента КХЛ.

«На главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с п.39 ст.30 дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф.

Ранее Разин получал штраф в размере 300 тыс. рублей за критику судей в матче с «Автомобилистом».