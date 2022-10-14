Астана, , 16:06 — REGNUM Из запланированных 300 тыс. мобилизованы уже 222 тыс. российских граждан, часть их них уже участвуют в боевых действиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане.

Владимир Путин Kremlin.ru

По его словам, частичная мобилизация подходит к концу, завершение всех мобилизационных мероприятий ожидается в течение двух недель. Качество этих мероприятий должно быть повышено.

Он добавил, что 33 тыс. человек из 222 тыс. мобилизованных находятся в подразделениях, а 16 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, от Минобороны, по словам президента, не поступало никаких дополнительных предложений по мобилизации.

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